В воскресенье, 15 декабря, в торгово-развлекательном центре Akropole Rīga несколько десятков воров разграбили рождественскую елку, сделанную из упаковок чипсов Pringles, подтвердили агентству LETA представители центра.

Они опровергли слухи, что это было маркетинговой акцией магазина.

В Государственной полиции сообщили агентству LETA, что заявления о данном инциденте не поступали.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди перелезают через ограждение и забирают упаковки чипсов, а некоторые даже взбираются на конструкцию елки.

"Мы, AKROPOLE Rīga, ежегодно заботимся о новогоднем настроении наших посетителей, организуя различные праздничные мероприятия на территории и в помещениях торгового центра, а также устанавливая праздничные елки и размещая различные украшения.

Сезонно в помещениях торгового центра размещаются рекламные инсталляции различных брендов, которые огораживаются в целях безопасности посетителей и инсталляций.

До сих пор посетители очень ответственно относились к этому типу объектов при осмотре и фотографировании.

Вчера, 15 декабря, рождественское мероприятие Coca-Cola, прошедшее в торговом центре, привлекло необычно большое количество посетителей. Оно привлекло гораздо большее количество посетителей, чем обычно на другие массовые мероприятия.

Для обеспечения порядка в торговом центре были привлечены дополнительная охрана, полицейские экипажи, медицинский и обслуживающий персонал. Однако, несмотря на принятые дополнительные меры безопасности и порядка, в помещениях торгового центра возникла весьма необычная ситуация, когда во время мероприятия посетители неожиданно начали перелезать через ограждение инсталляции и самовольно брать размещенные там товары.

В связи с действиями отдельных посетителей, в результате которых был поврежден рекламный щит, установленный в AKROPOLE Rīga, мы планируем проконсультироваться с Госполицией", - сообщили в администрации ТЦ порталу Delfi.

Также в администрации отметили, что они пока не будут комментировать информацию о причиненном ущербе.

Отвечая же на вопрос, почему в ситуацию не вмешались охранники ТЦ, представители AKROPOLE Rīga сообщили:"Заметив ситуацию возле инсталляции Pringles, сотрудники охранной службы неоднократно предупреждали посетителей, что товар не предназначен для выноса, однако посетители не вняли предупреждениям и забрали весь размещенный рекламный товар в очень короткий срок.

Учитывая специфику ситуации, большое скопление народа, а также вовлеченных лиц, в том числе матерей и малолетних детей, применение физической силы в данном случае было не оправдано".

Управляющая компания торгового центра Akropole Rīga — SIA "M257", которая полностью принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Akropolis Real Estate B.V., согласно данным Firmas.lv.

В 2023 году SIA "M257" работала с оборотом в 22,973 миллиона евро, а прибыль компании составила 17,38 миллиона евро. Компания зарегистрирована в 2004 году, её уставный капитал составляет 66 359 674 евро.

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