В понедельник утром штормовой ветер повалил деревья, которые основательно повредили территорию общества защиты животных Ķepu-ķepā в Елгавском крае.

Один из вольеров был поднят сильным порывом ветра в воздух и отброшен на ульи. В итоге, поврежденными оказались и вольер, и ульи с пчелами.

Упавшие деревья повредили и другие вольеры. По словам работников приюта для животных, шторм повалил 10 сосен, а также сильно повредил клён. В итоге, клён придется теперь спилить.

Работники Ķepu-ķepā с членами своих семей и арбористы продолжают работать на месте разгула стихии, чтобы привести территорию в порядок. Сотрудники общества защиты животных допускают, что ущерб может быть значительным и призывает жертвовать.

О том, какие восстановительные работы потребуются приюту Ķepu-ķepā и какая сумма для этого потребуется, защитники животных расскажут 17 декабря.

Приют для животных Ķepu-ķepā находится в волости Салгалес Елгавского края.

Fоtо: Ķepu-ķepā

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