Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Людмилу Помитуну (1963 г.р.), от которой уже длительное время нет известий.

Приметы женщины: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные.

Женщина может находиться в окрестностях Каугури.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086678 или 110.

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