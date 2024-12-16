Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Людмилу Помитуну (1963 г.р.), от которой уже длительное время нет известий.
Приметы женщины: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные.
Женщина может находиться в окрестностях Каугури.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086678 или 110.
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