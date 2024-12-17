В декабре в Медумской волости Аугшдаугавского края был обнаружено нелегальное производство алкоголя, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В момент совершения преступления стражи порядка задержали мужчина 1973 и 1974 годов рождения, в отношении которых начат уголовный процесс. Оба мужчины ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичное преступление, а именно за незаконное производство, хранение или транспортировку алкогольных напитков.

Полицейские провели у них обыск и изъяли 4536 литров алкоголя неизвестного происхождения, из которых 736 литров были самогоном, а 3800 литров - брагой. Также были изъяты три устройства для производства алкоголя, устройство GPS и 1778 евро наличными.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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