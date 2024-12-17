Утром во вторник, 17 декабря, в Айзкрауклском крае на Тинужском шоссе в результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадали два человека. Пострадавшие - водители транспортных средств, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Около 7 часов утра полиция получила информацию о том, что в Кокнесской волости на дороге Тинужи-Кокнесе столкнулись два грузовика. Оба водителя пострадали.
Один из грузовиков, участвовавших в столкновении, доставлял продукты в два магазина Rimi в Екабпилсе. Представители Rimi Latvia предположили, что причиной столкновения стал так называемый черный лед. Водитель грузовика Rimi доставлен в больницу для медицинского обследования.
Движение на месте происшествия затруднено, оперативные службы продолжают работу.
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