Во вторник в Лиепае, на улице Клайпедас произошло ДТП с участием Рождественского трамвая и автомобиля Audi.
Как отмечает "Курземес вардс", оба транспортных средства получили повреждения. Трамвай обещают починить и вернуть на линию уже к пятнице.
В полиции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
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