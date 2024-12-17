Во вторник в Лиепае, на улице Клайпедас произошло ДТП с участием Рождественского трамвая и автомобиля Audi.

Как отмечает "Курземес вардс", оба транспортных средства получили повреждения. Трамвай обещают починить и вернуть на линию уже к пятнице.

В полиции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

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