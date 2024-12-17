Земгальский районный суд приговорил к длительному тюремному сроку 25-летнего мужчину, который признан виновным в изнасиловании, а также в сексуальном насилии над лицом, не достигшим совершеннолетия. За тяжкие преступления виновному придется провести в заключении 19, 5 лет. Также ему назначен пробационный надзор на 5 лет.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, в период с лета 2016 года по лето 2018 года, находясь в приемной семье, где также проживала девочка в возрасте до 16 лет, воспользовался ее беспомощным состоянием - девочка не смогла понять истинную природу и смысл совершенных с ней действий и сопротивляться им в силу ее возраста.

Пользуясь этими обстоятельствами, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки, а также ее насиловал.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию потерпевшей.

В прокуратуре напоминают, что сексуальным насилием является любой акт сексуального характера – попытки совершения полового акта, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека без согласия самого человека (с применением принуждения или иным образом).

Если дети подвергаются сексуальному насилию, они об этом не рассказывают. Иногда они боятся, что им не поверят или же отомстят. Они не знают, что будет дальше и как на это отреагируют близкие им люди.

Некоторые дети даже не осознают, что с ними произошло, и то, что предпринятые против них действия были неправильными и опасными.

При малейшем подозрении, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или другим формам насилия, следует незамедлительно обращаться в Госполицию.

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