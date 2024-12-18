В один из декабрьских дней жителей рижского микрорайона Дзирциемс не смогли сделать покупки в местном магазине Maxima, т.к. он был огорожен лентами и закрыт. А покупатели, которые незадолго до этого в спешном порядке покидали помещения, так и не получили внятных пояснений по поводу вынужденной эвакуации.

Как отмечает Degpunktā, один из покупателей, оказавшихся внутри магазина в момент ЧП, рассказал, что, когда он уже находился рядом с кассой, в помещении раздался хлопок и затем стал ощущаться резкий запах, напоминающий аммиак.

"Я сказал охраннику, чтобы он открыл двери для проветривания. Он что-то перепутал и вместо того, чтобы открыть дверь, закрыл ее, и люди не могли выйти", - пояснил Гунарс.

В момент взрыва в магазине находилось достаточно большое количество покупателей, поскольку ЧП произошло вечером. Сначала люди не знали, как им действовать, продолжая делать покупки.

Представитель магазина пояснила, что взрыв не представлял опасность для окружающих. В настоящее время выясняется, что послужило причиной инцидента.

"Во время работ по уборке произошла неожиданная химическая реакция чистящих средств. Покупатели и сотрудники магазина были немедленно эвакуированы, также были оперативно проведены все необходимые работы. Ни покупатели, ни сотрудники не пострадали, и вскоре после того, как ситуация была решена, магазин вновь открылся.

На данный момент выясняются все обстоятельства, а также мы связались с партнером, который предоставляет нам данные услуги по уборке помещений", - пояснила представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, добавив, что магазин приносит свои извинения покупателям за доставленные неудобства.

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