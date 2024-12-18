В Бауске и ее окрестностях активизировались воры. Полиция призывает жителей быть осторожными, проверить места хранения денег и драгоценностей, а также обращать внимание на подозрительных незнакомцев вблизи своих жилищ.

По данным Земгальского регионального управления полиции, 16 декабря вор пробрался в частный дом через окно, где в поисках денег и ценностей перерыл весь дом. О том, было ли что-то украдено, сейчас устанавливается.

В свою очередь, 14 декабря воры пробрались в дом, взломав двери, а затем вынесли оттуда ценные вещи и золото.

В обоих случаях полиция начала уголовные процессы.

Госполиция напоминает жителям, что им всегда следует заботиться о безопасности своего дома, запирая двери дома, и напоминать своим детям делать то же самое.

Полиция также просит не хранить ценные вещи, в том числе сумки, кошельки и мобильные телефоны в коридоре. Если у вас дома имеется крупная сумма денег, большое количеств ювелирных украшений или других особо ценных вещей, стоит купить качественный сейф.

Полиция также призывает принимать превентивные меры безопасности для предотвращения подобных преступлений – устанавливать камеры наблюдения или системы сигнализации, следить за тем, чтобы замки и дверные замки были качественными и безопасными, хранить ценности в надежных местах и ​​регулярно проверять имущество.

Также рекомендуется сотрудничать с соседями и обмениваться информацией о подозрительных ситуациях. Если вы заметили подозрительных личностей, просьба сообщать в полицию по телефону 110.

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