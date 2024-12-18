По информации Госполиции, 17 декабря в волости Драбешу Цесисского края произошла трагическая авария, в результате которой погибла женщина.
Как отмечают в полиции, около 17.19 на 77-м км шоссе Рига - Сигулда - граница Эстонии грузовой автомобиль Scania с прицепом совершил наезд на прохожую, которая пыталась пересечь проезжую часть.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства дорожного инцидента.
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