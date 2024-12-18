Рижское Восточное управление полиции расследует дело о нападении и нанесении телесных повреждений, а также в использовании банковской карточки потерпевшего. В этой связи полиция разыскивает лиц, изображенных на фото, которые, возможно, могут быть связаны с этим преступлением.

По данным пресс-центра Госполиции, ограбление было совершено 9 сентября 2024 года в Риге.

Если вы опознали лиц на фото, а также знаете, где они могут находиться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086897 или 110. Также можно писать на электронный адрес: kristers.vebers@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Fоtо: Valsts policija

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