Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное судопроизводство в отношении решения Латгальского окружного суда, который приговорил 32-летнего мужчину за сексуальное насилие и изнасилование своей малолетней дочери к самому суровому наказанию - 25 годам лишения свободы и пробационному надзору на семь лет и шесть месяцев.

Ранее Латгальский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Окружной суд смягчил приговор. Приговор был обжалован, но ВС отказался начинать судопроизводство, поэтому приговор окружного суда вступил в силу.

Прокуратура сообщила, что обвиняемый в период с апреля 2019 года по июнь 2023 года, проживая со своей дочерью 2010 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения неоднократно насильно совершал над своим ребенком действия сексуального характера и насиловал ее ночью, пока остальные члены семьи спали.

Как отметили в прокуратуре, противоправные действия обвиняемого мужчины поставили под угрозу половую неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и ментальное развитие потерпевшей.

В ходе досудебного процесса обвиняемый не признавал свою вину, но позже в суде он признал свою вину полностью, поэтому дело было рассмотрено в первой инстанции без проведения проверки доказательств.

"Последствия сексуального насилия над детьми очень серьезны. Нарушаются права ребенка на безопасность, здоровье и жизнь путем использования его тела. В результате таких действий страдает и психологическое здоровье ребенка. Поэтому совершившие эти и подобные преступления лица должны отвечать перед законом и понести наказание по всей строгости", - отметила прокурор Южно-Латгальской прокуратуры.

В прокуратуре подчеркнули, что если есть хоть малейшее подозрение, что ребенок мог стать жертвой сексуального или иного насилия, следует немедленно обратиться в Госполицию.

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