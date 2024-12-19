Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает гражданина Украины Георгия Котова (1992 г.р.).
В последний раз его видели 13 декабря, в Литве, в Шиляльском округе, когда он возвращался в Латвию. Однако в Риге по своему месту жительства он так и не появился.
Его приметы: рост 172 см, плотного телосложения, волосы светлые.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110 или 67086678.
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