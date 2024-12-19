Kotovs
Fоtо: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает гражданина Украины Георгия Котова (1992 г.р.).

В последний раз его видели 13 декабря, в Литве, в Шиляльском округе, когда он возвращался в Латвию. Однако в Риге по своему месту жительства он так и не появился.

Его приметы: рост 172 см, плотного телосложения, волосы светлые.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110 или 67086678.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь