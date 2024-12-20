Госполиция начала уголовный процесс по факту конфликта в Огре, в результате которого 12-летний местный школьник получил телесные повреждения. По информации, имеющейся в распоряжении, портала Delfi, избитый мальчик - сын мэра Огре Эгила Хелманиса (Национальное объединение).

Уголовный процесс начат по факту преступного деяния против здоровья и жизни личности.

По предварительным данным, 16 декабря трое учеников 9-го класса напали на 6-классника. Пострадавшего доставили в больницу, где у мальчика констатировали сотрясение мозга.

Возможно, конфликт был запечатлен на видео, которое записывали сами школьники.

Адвокат избитого школьника Саулведис Варпиньш указал, что расследование, которое начала полиция, неэффективно и продвигается слишком медленно. В частности, по его словам, избитый мальчик до сих пор не признан в рамках дела потерпевшим, а преступные деяния не квалифицированы как хулиганство, хотя его признаки в них они явно усматриваются.

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