В среду, 25 декабря, в Латвии было зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб, еще десять человек пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду, после 21.00, в Мерсрагской волости Талсинского края на дороге Тукумс-Мерсрагс-Колка молодой человек 2004 года на машине сбил женщину, которая находилась на проезжей части дороги без отражателей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в Госполиции, до сих пор во время праздничных выходных удавалось избежать аварий с серьезными последствиями, но это был первый случай со смертельным исходом.

Вчера аварии с серьезными последствиями происходили в Латгале, где в целом в авариях пострадали восемь человек. По одному пострадавшему зафиксировано в авариях в Рижском регионе и Курземе.

Вчера полиция задержала 20 водителей за вождение в нетрезвом виде.

В свою очередь, за превышение скорости был оформлен 171 протокол: в Рижском регионе оштрафованы 32 водителя, в Латгале - 48, в Земгале - 46, в Видземе - 29, в Курземе - 16.

В общей сложности полиция вчера составила 446 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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