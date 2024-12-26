Популярный в Марупе ресторан 32. augusts пострадал от пожара, но его владельцы намерены провести ремонтные работы, говорится в публикации на странице заведения в социальной сети Facebook.
Ресторан 32. augusts находится в Марупе, на улице Селю 12. Его помещение площадью 180 квадратных метров было учничтожено пожаром во время рождественских выходных.
"На нас обрушилась огненная беда! Это, конечно, очень печально, но ничего не закончилось. Все будет в порядке - мы восстановим замок. Большое спасибо всем добрым людям за поддержку! Это большая поддержка для нас. И, дорогие, мы обязательно откроемся через некоторое время", - говорится в сообщении ресторана в Facebook.
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