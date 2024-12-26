"На нас обрушилась огненная беда! Это, конечно, очень печально, но ничего не закончилось. Все будет в порядке - мы восстановим замок. Большое спасибо всем добрым людям за поддержку! Это большая поддержка для нас. И, дорогие, мы обязательно откроемся через некоторое время", - говорится в сообщении ресторана в Facebook.