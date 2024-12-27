В четверг на дорогах Латвии зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали четыре человека, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших был один пешеход.

Как сообщает Госполиция, за время длинных рождественских выходных в результате ДТП погиб один человек - в среду автомобиль насмерть сбил женщину, а в остальные дни аварий с серьезными последствиями не было.

За вождение в состоянии опьянения полиция вчера задержала 14 водителей.

За превышение скорости оштрафованы 222 водителя, за агрессивное вождение - четверо, а всего за прошедшие сутки полиция составила 462 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

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