SIA Krematoriju Apvienība сообщает о трех жителях Риги, кремированных в конце декабря.
По информации компании, были кремированы:
Андрей ВТЮРИН — род. 30.04.1964 – ум 14.12.2024;
Гюлали МАХМУДОВ — род. 24.09.1957. - ум. 07.12.2024;
Александр ДУНЦС — род. 02.01.1973. - ум. 21.11.2024.
Информация о смерти была получена 20 декабря, тела кремированы в течение трех рабочих дней.
Сведения о капсулах с прахом можно получить по телефону +371 67012358.
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