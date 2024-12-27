Рижский городской суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в лесном массиве в Риге. Двое по этому делу обвинялись в убийстве с особой жестокостью, еще двое — в подстрекательстве и пособничестве к убийству и еще одно лицо обвинялось в укрывательстве информации о жестоком преступлении.

Согласно решению суда, один из подсудимых получил пожизненный срок, второй — 20 лет лишения свободы, еще двое — по 10 лет заключения, а последнего приговорили к одному году лишения свободы. Также всем назначен пробационный надзор.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 августа 2022 года двое из обвиняемых, движимые местью и ненавистью к потерпевшему, подстрекали двух других обвиняемых избить потерпевшего и, находясь в лесном массиве в Риге, вступили с мужчиной в словесный конфликт.

Во время конфликта двое обвиняемых напали на мужчину, били его куском дерева и кулаками по разным частям тела, причиняя ему мучения и физические страдания. После они покинули место преступления.

Двое обвиняемых вернулись в лесной массив, где продолжили применять насилие по отношению к пострадавшему. Они привязали его к дереву и надели на него горящую одежду.

Оставив пострадавшего, полагая, что они сделали все возможное для смерти мужчины, обвиняемые покинули место преступления. Они показали содеянное с помощью видеозвонка двум другим лицам, которые поддержали их действия.

В свою очередь, один обвиняемый, зная о совершении преступления, не сообщил об этом стражам порядка.

Пострадавшего мужчину вечером следующего дня нашел прохожий и вызвал Службу неотложной медицинской помощи. Через четыре дня мужчина скончался от полученных травм.

Приговор по этому делу можно обжаловать в суде высшей инстанции спустя 10 дней после получения полной версии приговоры.

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