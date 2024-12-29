Утром в воскресенье, 29 декабря, из рижского торгового центра Rīga Plaza из-за небольшого пожара были эвакуированы около 400 человек, сообщает агентство LETA.

Некоторые пользователи соцсетей поделились в Интернете информацией о том, что в ТЦ Rīga Plaza было объявлено экстренное объявление, призывающее всех немедленно пройти к выходу из здания.

В Государственной пожарно-спасательной службе уточнили, что 29 декабря в 10.46 поступил вызов на улицу Мукусалас в Риге, где в общественном здании сработала автоматическая система обнаружения пожара. Около 400 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одном из кафе здания загорелся котел площадью 0,2 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано, зона пожара была осмотрена тепловизионной камерой, повышенной температуры не выявлено.

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