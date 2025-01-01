В ночь на 1 января в Риге, на улице Ерузалемес загорелась крыша и верхние этажи семиэтажного дома.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, искры распространились по крыше на площади 20 квадратных метров, также огонь охватил 80 квадратных метров на верхних этажах.
Из здания своими силами эвакуировался один человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В ГПСС пояснили, что уже в 06.38 пожар высшей степени опасности был локализован. На месте ЧП продолжаются работы. По делу начат уголовный процeсс.
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