В понедельник полиция задержала водителя регионального автобуса в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

Полиция получила сообщение от очевидца, остановила автобус и установила, что его водитель находится в состоянии опьянения с концентрацией алкоголя на выдохе свыше двух промилле.

Автобус был остановлен после того, как въехал в Ригу и двигался по Бривибас гатве.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность.

С Рождества полиция задержала в общей сложности примерно 140 пьяных водителей. Чаще других в состоянии опьянения за руль садились водители транспортных средств в возрасте от 31 до 50 лет.

Большинство из них управляли транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя не менее 1,5 промилле, свидетельствует собранная полицией информация.

С Рождества проведено более 52 500 проверок водителей.

Как сообщалось, до 2 января Госполиция проводит по всей Латвии усиленный контроль за движением.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !