Государственная пограничная охрана предотвратила попытку гражданина Украины незаконно пересечь границу Латвии, чтобы оказаться в России, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В волости Залесья, получив с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, направляющегося на велосипеде в сторону границы, пограничники незамедлительно отправились проверить информацию.

В результате поисковых мероприятий в приграничной зоне пограничники обнаружили упомянутого человека.

Во время допроса выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, который намеревался пересечь латвийскую границу в направлении России.

В отношении данного лица начат административный процесс. За нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.

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