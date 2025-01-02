Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 29 декабря, в 19.44 в Риге, напротив дома номер 9 по улице Лачплеша.

По данным полиции, в это время автомобиль BMW черного цвета совершил наезд на пешехода. После аварии водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о ДТП оперативным службам.

Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219765, 26467582 или 110.

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