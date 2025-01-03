Госполиция разыскивает Мариса Ланковского (1987 г.р.), которого в последний раз видели 31 декабря, в 15.00.
В это время мужчина вышел из своего дома в Катлакалнсе (Кекавский край), на улице Далию.
Его приметы: рост 187 см, среднего телосложения, волосы темные, на губе шрам.
Был одет: черная куртка с капюшоном, синие джинсы, черные полуботинки, черная шапка с полоской на боку.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь