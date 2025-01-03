По сообщению Госполиции, в результате аварии, которая произошла 2 января в волости Цирсмас Лудзенского края, погиб человек.
В полиции пояснили, что на дороге столкнулись легковой автомобиль Audi A6 и микроавтобус Ford Transit. В ДТП погиб водитель Audi.
Полиция начала уголовный процесс, в ходе которых будут выяснены обстоятельства трагической аварии.
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