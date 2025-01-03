Сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) забрали в Талсинском крае собаку, с которой жесткого обращался хозяин. Дрожащую от страха запуганную собаку полицейские нашли в одной из комнат.

Животное доставили на осмотр к ветврачу, а затем его передали в приют для животных. В отношении владельца начаты два административных процесса.

Как сообщает пресс-центр КРУП, 28 декабря полиция получила информацию о том, что в волости Дундагас замечен владелец, жестоко обращающийся со своей собакой. По указанному адресу была направлена группа Отдела реагирования Северо-Курземского участка полиции.

Владелец встретил полицейских, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также проявлял агрессию. На вопрос, где находится собака, он заявил, что она получила по голове.

Полицейские обыскали собственность и нашли запуганное и дрожащее животное в одной из комнат. Визуально собака выглядела неухоженной и худой, что могло свидетельствовать о том, что за животным не ухаживали и не обеспечивали едой в нужном объеме.

Также в распоряжении полиции была информация о том, что владелец брал собаку за уши и тряс, а затем ударил кулаком в живот.

Для того, чтобы проверить состояние здоровья собаки, животное направили на осмотр к ветврачу. Однако ветеринар не констатировал у собаки травм и увечий. Госполиция начала в отношении владельца административный процесс за жестокое обращение с животным. Собаку было принято решение изъять и доставить в приют для животных.

Также против владельца собаки начат административный процесс за неисполнение требований законных представителей власти, поскольку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно и вызывающе, а также матерился, угрожал и высказывал работникам полиции претензии, не позволяя отсмотреть пострадавшую собаку.

Для дальнейшего принятия решения материалы дела будут переданы Продовольственно-ветеринарной службе.

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