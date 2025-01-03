В Рождественские праздники в Лиепае был задержан водитель, управлявший автомобилем Opel в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Курземского регионального управления полиции, 25 декабря сотрудники Отдела реагирования Южно-Курземского участка полиции при патрулировании Лиепаи заметили возле Нового моста автомобиль Opel, у которого не горели ни фары, ни фонари.

Полицейские, включив звуковые и световые сигналы, приблизились к Opel и приказали водителю остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования и попытался скрыться в районе улицы Ганибу.

Задержать его удалось лишь на улице Э. Вейденбаума. При проверке в организме водителя констатировали 2,64 промилле.

Против водителя начат уголовный и административный процессы.

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