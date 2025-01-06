Прокурор Мариямпольской районной прокуратуры Литвы составил обвинительный акт и передал в суд уголовное дело, в рамках которого пять человек обвиняются в приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем, подделке документов и распоряжения ими, а также в подделке, незаконном уничтожении или изменении идентификационных номеров транспортных средств.

Как сообщили в прокуратуре, предварительное расследование было начато в конце 2022 года после получения информации о том, что лица в Шакяйском районе распоряжаются угнанными в зарубежных странах квадроциклами.

После сбора достаточного количества сведений о совершенных лицами преступных деяниях было принято решение о проведении задержаний, обысков и других необходимых процессуальных действий.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в группе сообщников, незаконно приобрели имущество, добытое преступным путем – угнанные за рубежом квадроциклы различных марок.

Предполагается, что после приобретения угнанных транспортных средств мужчины организовали замену символов идентификационных номеров.

Также предполагается, что обвиняемые после приобретения квадроциклов и с помощью третьих лиц подделывали свидетельства о регистрации транспортного средства.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемые, намереваясь продать указанные транспортные средства, после смены идентификационных номеров и подделки регистрационных документов, хранили квадроциклы в различных местах до тех пор, пока их не обнаружили и не изъяли сотрудники Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда Литвы.

При обысках было обнаружено и изъято 18 квадроциклов, гидроцикл, прицеп, блокировщик связи и почти 15 000 евро наличными. В ходе предварительного расследования установлены пятеро обвиняемых, которым предъявлено обвинение в 29 преступных деяниях, а в отношении еще одного лица предварительное расследование выделено и ведется до сих пор.

Уголовное дело передано на рассмотрение Мариямпольского районного суда Литвы.

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