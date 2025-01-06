По информации Госполиции, вечером 5 января в Даугавпилсе неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль BMW.
Машина была припаркована на автостоянке, что на улице Вишкю. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
По имеющейся в распоряжении полиции информации, речь идет об умышленном поджоге.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства происшествия.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь