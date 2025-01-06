По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 4 января латвийские пограничники предотвратили в Краславском крае попытку контрабанды.
Как отмечают в пресс-центре ГПС, в приграничной полосе в волости Пиедруяс сотрудники пограничной службы обнаружили дрон, а неподалеку от него упакованный в черную плену ящик с сигаретами.
Всего пограничники нашли 10 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого найденный дрон был изъят.
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