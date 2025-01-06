Центральное управление Рижской муниципальной полиции просит опознать изображенного на фото мужчину.

По данным полиции, 20 декабря 2024 года, в 17.20 он вел себя агрессивно и ругался в трамвае 5-го маршрута.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67181204 или 26272071.

По данному делу был начат административный процесс. За агрессивное поведение, направленное в отношении других лиц,

а также нарушающее их покой и проявляющееся в угрозе причинения вреда здоровью или половой неприкосновенности человека или его близких, если есть основания опасаться реализации этой угрозы, предусмотрен штраф в размере 500 евро.

Fоtо: RPP

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