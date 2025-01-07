Центральное управление Рижской муниципальной полиции просит помочь установить личность человека на фотографиях и видео. 23 ноября 2024 года в Риге, на улице Грециниеку 1, он напал на другого человека, сообщили порталу Delfi в полиции.

Пострадавший после нападения был госпитализирован, добавили в полиции.

Полиция начала процесс об административном правонарушении за нанесение легких телесных повреждений.

За такое нарушение физическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 500 евро.

Полиция призывает посмотреть фото и видео с неизвестным мужчиной, и, если вы его узнали, позвонить по телефону 67181204 или 26272071.

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