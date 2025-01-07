В минувшее воскресенье сотрудники Госполиции остановили в Елгаве водителя, который существенно превысил скорость в черте города.

По сообщению Земгальского регионального управления полиции, лихача, гнавшего со скоростью 106 км/ч вместо допустимых 50 км/ч, полиция заметила, когда он ехал с улицы Аспазияс по направлению к улице Атмодас.

В отношении водителя начат административный процесс. Согласно Закону о дорожном движении, за подобное нарушение налагается штраф в размере от 360 до 4960 евро, а также водителя лишают прав на срок до полугода.

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