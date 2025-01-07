При проверке документов на литовско-польской границе пограничники задержали гражданина Латвии, предъявившего предположительно поддельные водительские права.

В понедельник вечером сотрудники Государственной пограничной службы Литвы остановили на дороге Мариямполе — Сувалки зарегистрированный в Латвии автомобиль Peugeot 607, следовавший в сторону Польши.

Среди личных документов и документов на автомобиль, представленных пограничникам 50-летним гражданином Латвии, один из них вызвал подозрение - водительские права, предположительно выданные в Великобритании.

Проверив документ специальным устройством, пограничники установили, что документ не соответствует требованиям, предъявляемым при изготовлении данного документа. В ходе разговора латвиец признался, что купил права в Великобритании.

Пограничники задержали латвийца на 48 часов. Против него начато досудебное расследование по факту фальсификации документа или его хранения.

За это преступное деяние литовским законодательством предусмотрен арест или тюремное заключение на срок до четырех лет.

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