Во вторник, 7 января, в Валмиере, на аллее Виестура водитель, управлявший автомобилем BMW, съехал с проезжей части и угодил в дерево.

В результате аварии пострадал водитель, которого с места происшествия доставили в больницу.

На данном участке дороги допустимая скорость для транспортных средств составляет 30 км/ч, поскольку рядом расположена школа. Также здесь установлен "лежачий полицейский", о чем свидетельствует и установленный рядом знак.

Как видно по записи с камеры видеонаблюдения, BMW подпрыгнул на "лежачем полицейском", после чего автомобиль не смог после приземления остановиться на скользком дорожном покрытии. В результате, машина врезалась в растущее поблизости дерево.

Полиция устанавливает подробности ДТП.

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