Во вторник в Риге, на улице Кугю произошла авария : в стену дома врезался грузовой автомобиль. В результате ЧП произошла утечка топлива, которое попало в Даугаву.

В свою очередь, в Государственной службе окружающей среды отметили, что проинформированы о ситуации. Также в ведомстве пояснили, что в настоящее время точное количество дизельного топлива, попавшего в водоем, неизвестно, однако нанесенный ущерб, судя по всему, незначительный.