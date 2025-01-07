Во вторник в Риге, на улице Кугю произошла авария: в стену дома врезался грузовой автомобиль. В результате ЧП произошла утечка топлива, которое попало в Даугаву.
По данным Госполиции, авария произошла в 10.20.
В свою очередь, в Государственной службе окружающей среды отметили, что проинформированы о ситуации. Также в ведомстве пояснили, что в настоящее время точное количество дизельного топлива, попавшего в водоем, неизвестно, однако нанесенный ущерб, судя по всему, незначительный.
На месте происшествия в Даугаве установлены абсорбирующие боны. Госслужба окружающей среды продолжает мониторить ситуацию.
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