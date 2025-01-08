За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения полицейская осуждена на месяц реального лишения свободы.

Как сообщает сегодня Latvijas Avīze, Земгальский районный суд приговорил к одному месяцу лишения свободы теперь уже бывшую сотрудницу Госполиции, которую осенью 2023 года остановили за управление транспортным средством в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

О водителе, манера вождения которого показалась подозрительной другим участникам движения, "дорожникам" сообщили проезжавшие мимо водители.

При проверке в организме сотрудницы Полиции порядка Рижского регионального управления полиции, ехавшей в автомобиле BMW X1 по Даугавпилсскому шоссе, констатировали 4,34 промилле. Стоит отметить, что в это время полицейская находилась не при исполнении служебных обязанностей.

Сначала нарушительницу задержали на двое суток, а затем спустя 10 дней уволили из Госполиции.

Суд приговорил бывшую полицейскую к месяцу лишения свободы, а также на пять лет ее лишили водительских прав.

В пользу государства конфискован автомобиль BMW X1, который полицейская приобрела в 2022 году за 7250 евро.

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