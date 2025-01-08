Во вторник (7 января) полиция, котнтролировавшая улицы Кёльна в штатском, задержала и отправила под временный арест 34-летнего гражданина Латвии, пойманного на продаже наркотиков в центре города.
По данным полиции, сотрудники экстренных служб заметили, как подозреваемый взвешивал "готовый к продаже" героин на точных весах за одним из киоском, чтобы затем передать его покупателю. В итоге, полицейским удалось задержать с поличным и драгдилера, и его клиента.
Во время проверки у подозреваемых нашли и изъяли героин, а также весы.
В полиции также сообщили, что задержанный латвиец ранее уже был известен правоохранительным органам. По делу начат уголовный процесс.
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