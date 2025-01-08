Управление налоговой и таможенной полиции Южного Латгале Службы государственных доходов (VID) передало в прокуратуру Южного Латгале уголовный процесс для начала уголовного преследования в связи с нарушением определенных санкций Европейского союза (ЕС), совершенном гражданином Беларуси, когда он пытался вывезти в Россию подпадающие под санкции ЕС товары - грузовой тягач с прицепом, сообщили агентству LETA представители VID.

В сентябре прошлого года Управление налоговой и таможенной полиции VID начало уголовный процесс в отношении гражданина Беларуси, который пытался незаконно вывезти из Латвии в Беларусь подпадающие под санкции ЕС товары - грузовой тягач с прицепом. Товар не был задекларирован на таможне, а от таможенников были скрыты как сопроводительные документы, так и информация о том, что вывозимое транспортное средство перемещается через границу ЕС как товар.

В ходе досудебного расследования было установлено, что группа лиц по предварительному сговору пыталась вывезти с таможенной территории Латвии грузовой тягач с прицепом. Вывоз этих товаров из ЕС в Россию, а также их транзит через территорию России запрещен в связи с санкциями ЕС.

Роль задержанного гражданина Беларуси заключалась в фактическом перемещении подсанкционных товаров через границу ЕС и создании ложного впечатления о законных коммерческих перевозках и попытках обмануть латвийские таможенные учреждения.

Гражданин Беларуси был задержан за это преступление и заключен под стражу, где он и находится. Другой человек, личность которого была установлена, также был заключен под стражу, и в отношении него начат отдельный уголовный процесс.

В ходе досудебного расследования были проведены все необходимые следственные действия для получения достаточных доказательств, и в конце 2024 года уголовный процесс был направлен в прокуратуру Южного Латгале для начала уголовного преследования по первой части 84-й статьи и четвертой части 15-й статьи Уголовного закона, а также третьей части 190-й статьи и четвертой части 15-й статьи.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, лицо не считается виновным в совершении уголовного преступления до тех пор, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

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