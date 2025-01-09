В ночь на 9 января Северо-Курземский участок полиции получил сигнал о том, что в Угале (волость Угалес Вентспилсского края) украден автомобиль. Спустя два с половиной часа его нашли в Талсинском крае.

Как отметили в Курземском региональном управлении полиции, по первоначальной информации во время совместного застолья между его участниками вспыхнул конфликт, после чего один из мужчин взял не принадлежащую ему машину VW и скрылся в неизвестном направлении.

В полиции сообщили, что автомобиль в момент кражи не был закрыт, кроме того, в салоне находились и ключи.

Около 03.00 машину вместе с водителем обнаружили в волости Гибулю Талсинского края. В организме подозреваемого констатировали 2,53 промилле алкоголя.

По делу начат уголовный процесс.

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