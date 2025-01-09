В минувший вторник сотрудники Южно-Курземского участка Курземского регионального управления полиции задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль Audi остановили для проверки вечером 7 января в Капседе. В организме водителя было констатировано 2,96 промилле, также у нее не оказалось водительских прав.

Также в полиции сообщили, что в салоне авто находилась малолетняя дочка женщины, которая к тому же была не пристегнута ремнями безопасности.

Как отмечает "Курземес вардс", по делу начат один уголовный, а также два административных процесса.

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