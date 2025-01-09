В ночь на четверг, на перекрестке дороги P89 Кекава — Балдоне и Бауского шоссе пьяный водитель, управлявший микроавтобусом Renault, съехал с проезжей части и врезался в стену дома.

В результате ДТП пострадал водитель и его пассажирка. Оба с места происшествия были госпитализированы.

Как пояснили порталу Delfi в Госполиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, в момент ДТП в салоне микроавтобуса находились три человека. Однако один из них сразу после аварии в шоковом состоянии выбежал из машины и со словами: "Дураки, что вы наделали?" скрылся, но затем вернулся и общался с полицейскими.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут расследованы обстоятельства аварии.

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