Один из детей, попавших в крупное дорожно-транспортное происшествие на Вентспилсском шоссе 10 января, спустя сутки скончался в Детской клинической университетской больнице.

В пятницу, 10 января, в Талсинском крае на Вентспилсском шоссе случилась авария микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. В микроавтобусе ехали дети хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planētas и вокалисты вокальной студии "Mazā prinča planēta". Микроавтобус направлялся в Даугавпилс.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса пытался обогнать впереди идущую фуру, но, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим грузовым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал.

"Я выехал из поворота. По встречной ехала еще одна фура. Я смотрю — рядом с ней легковая. Ну ладно, обгоняет и обгоняет. Смотрю, а обратно он не уходит! Я начал снижать скорость. Снизил. А он не съезжает. Тогда я съехал правее. И больше ничего не сделал, да и не мог. И тогда удар. От этого удара он отлетел назад и ударился о вторую фуру. Фактически получил фронтальный удар", — рассказал водитель грузовика.

По словам участников ДТП, с утра были неблагоприятные погодные условия: низкая видимость из-за густого тумана, скользкая дорога, что затрудняло движение на дорогах.

"В 10.33 поступил сигнал, что на Вентспилсском шоссе произошла авария с участием двух грузовых машин и одной легковой — микроавтобуса. По прибытии на место были использованы гидравлические инструменты, чтобы вытащить трех людей, которых зажало в машине. Из них один погиб", - сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В ДТП на месте погибла пассажирка микроавтобуса, травмы получили восемь человек. Водители фур не пострадали.

Личность погибшей установлена и подтверждена официально. Это Анитра Ниедре — дирижер и художественный руководитель хорового коллектива из Вентспилса. Травмы различной тяжести получили дирижер Рудите Талберга, шестеро детей и водитель микроавтобуса.

Три 14-летние школьницы были направленны в Ригу в Детскую больницу. У всех — множественные ушибы и переломы. Состояние двух детей в больнице оценили как очень тяжелое, еще одного ребенка - как средней тяжести.

11 января, спустя сутки после аварии, в больнице умерла одна из пострадавших девочек. Вентспилсский центр культуры сообщил, что скончалась одна из участниц ансамбля Mazā prinča planētas.

В Дирекции безопасности дорожного движения отмечают, что этот год в Латвии начался особенно трагично. С начала года на дорогах уже шестеро погибших.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !