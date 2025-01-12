Введенная с конца 2022 года уголовная ответственность за вождение в состоянии сильного опьянения улучшила ситуацию с нетрезвыми водителями, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сравнение статистики за последние два года показывает, что с момента вступления в силу уголовной ответственности за вождение с концентрацией алкоголя в крови более 1,5 промилле ситуация в целом улучшилась. Это свидетельствует о том, что данная мера наказания влияет на поведение водителей, отметили в полиции.

Однако, оценивая ситуацию в будущем, если она не улучшится, возможно, придется искать еще более строгие решения, подчеркнули в полиции.

По данным Государственной полиции, в прошлом году было начато 1093 уголовных дела за вождение в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле. Также в 2023 году начато 370 административных дел за управление транспортом в состоянии опьянения, тогда как годом ранее таких дел было 411.

С ноября 2022 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.

Также уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным средством или обучение вождению под воздействием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

В случае управления транспортным средством в сильном опьянении или отказа от проверки на содержание одурманивающих веществ производится конфискация транспортного средства. Если транспортное средство принадлежит другому лицу, виновный обязан возместить полную или частичную стоимость транспортного средства.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс в эфире передачи Krustpunktā на Латвийском радио на этой неделе отметил, что, по его мнению, ужесточать санкции против пьяных водителей в Уголовном законе нет оснований. Он указал, что за сексуальные преступления против детей предусмотрено самое строгое наказание — пожизненное заключение, однако это не останавливает преступников. Вместо этого, по убеждению Стуканса, следует заниматься воспитанием общества и повышением качества образования.

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