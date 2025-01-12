Двое детей, пострадавших в пятницу, 10 января, в ДТП на Вентспилсском шоссе, продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице (BKUS), выяснило агентство LETA в больнице.

После аварии в BKUS были доставлены трое детей, в том числе двое в очень тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Одна девочка умерла в субботу, 11 января.

Как сообщила в Facebook Вентспилсская музыкальная средняя школа, погибла ученица 8-го хорового класса этой школы, солистка хора Nošu planēta.

Всего в столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали шестеро детей и водитель микроавтобуса. Погибла дирижер Анитра Ниедре, еще один дирижер получила травмы.

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