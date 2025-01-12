В декабре Государственная полиция Латвии совместно с пограничной службой остановила деятельность международной сети организованной преступности, занимавшуюся распространением нелегальных сигарет в Европейском союзе и Великобритании. Во время обысков в Лудзе была обнаружена крупная фабрика с оборудованием и сырьем. На месте задержали 25 граждан Украины, которые занимались производством сигарет. Всего изъято 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельченных табачных листьев. Предполагаемый лидер группировки - влиятельный бизнесмен из Латгалии Элмарс Лайзанс, сообщила программа de facto на Латвийском телевидении.

"Общий размер ущерба, если бы вся эта продукция попала на рынок, оценивается в 70–80 миллионов евро, что нанесло бы значительный урон государству," — заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс на пресс-конференции после декабрьских обысков и арестов.

Он также сообщил, что за полгода до этого, в июне, был задержан лидер группировки, который уже несколько лет находился в поле зрения полиции. Обыски были проведены и в его собственности в Испании.

Арестованы активы на десятки миллионов евро, включая недвижимость и коллекцию ретро-автомобилей.

"Полиция в ходе последней операции задержала 7 человек. Среди них есть те, кто тесно связан с организатором этой международной группировки. Организатор, как я уже упомянул, с середины лета находится под арестом," — сообщил начальник полиции.

Программа de facto выяснила, что предполагаемым лидером группировки считается влиятельный предприниматель из Латгалии — Элмарс Лайзанс. Его легальный бизнес связан с сельским хозяйством, грузоперевозками и недвижимостью. Хотя, судя по всему, Лайзанс не стремится к публичности, но два года назад он был запечатлен на фотографиях с открытия Brīvvalsts dārgumu nams ("Дома сокровищ свободного государства") в Резекне. Некоторым гостям он был представлен как меценат нового выставочного центра.

По заказу фирмы Лайзанcа ELTERS здание было реконструировано, а на торжественное перерезание ленты приехали такие гости, как тогдашний председатель думы Резекне Александр Барташевич и несколько депутатов Сейма, включая бывшего министра сельского хозяйства Яниса Дуклавса. На фото за Дуклавсом можно увидеть заместителя председателя Лудзенской думы Лудзы Олега Агафонова.

Барташевич и Дуклавс точно не помнят, кто их пригласил, но не скрывают, что знакомы с Лайзанcом. "Ничего не могу рассказать, особенно в связи с предполагаемой преступной деятельностью, однозначно нет," — заявил Барташевич в телефонном разговоре с журналистами de facto, добавив, что лично с Лайзансом он "очень тесно" не знаком, но встречал его на публичных мероприятиях. Дуклавс также отметил, что "не знает" бизнеса Лайзанcа, сказал ничего о табачных делах предпринимателя не знает и сам не курит.

На торжественном открытии выставочного центра присутствовали также несколько руководящих сотрудников предприятий Лайзанса, которые фигурируют в различных уголовных расследованиях. В частности, Янис Пурниньш, которому вместе с мэром было доверено перерезать ленту. В собственности фирмы Пурниньша в 2022 году была обнаружена наличность сомнительного происхождения.

Неожиданная удача улыбнулась правоохранителям два года назад в здании на улице Сколас в Риге. Жители в ходе работ по реконструкции здания обнаружили в подвале хранилище. В нем находились два сейфа с наличными деньгами. В подвале здания, на месте, где должна была быть дверь, обнаружили самовольно возведенную стену. Когда стену разрушили - открылся доступ к

тайному хранилищу: в находившихся там сейфах было 68 350 евро и 4 560 британских фунтов.

Журналистам программы LTV de facto удалось осмотреть сейфы, которые до сих пор находятся в подвале здания и не были перемещены. В узком помещении установлен подъемник, ведущий на первый этаж — в помещения, принадлежащие фирме Пурниньша LUMIAP. В ходе следственных действий было установлено, что эти помещения через встроенный в шкаф тайный вход соединены с соседней собственностью Лайзанса.

Проходной шкаф виден на видео, которое полиция распространила в СМИ после задержаний в Лудзе. Деньги, найденные в сейфах, суд в декабре признал полученными преступно, но решение было обжаловано.

Адвокат Виталий Лещинскис, представляющий в суде компании Лайзанса и Пурниньша, которым принадлежат помещения в упомянутом здании на улице Сколас, отказался от комментариев.

На фотографиях с торжественного открытия выставочного дома также виден другой менеджер Лайзанса — Юрис Лещинскис. Он руководит ассоциацией, занимающейся экспозицией Brīvvalsts dārgumu nams. Связь Лещинскиса с табачным бизнесом проявилась более десяти лет назад, когда возглавляемая им фирма приобрела на аукционе Службы государственных доходов ранее конфискованное оборудование для производства сигарет. Это вызвало обеспокоенность у представителей легальных табачных компаний.

Сейчас Лещинскис находится на скамье подсудимых в рамках ранее начатого уголовного дела о незаконном хранении и транспортировке табачной продукции. Нарушение было выявлено в 2018 году на его легальной фабрике Private Tobacco Latvia на улице Резнас в Резекне. На производстве не смогли предоставить видеозаписи, как того требуют правила, а часть продукции была перемещена на соседнюю территорию. Незаконное производство осуществлялось в собственности, которая косвенно принадлежала семье Лайзанса.

В отдельном деле о незаконно приобретенном имуществе фигурирует также супруга Лайзанса — Нина Лайзане.

Какие именно лица фигурируют в новом уголовном деле, полиция не раскрывает. "Могу подтвердить, что, если вы говорите о человеке, который находится под арестом с прошлого лета и по которому мы проводим расследование, этот человек замешан в нескольких уголовных процессах," — отметил генеральный прокурор Юрис Стуканс. Он подчеркнул, что по последнему уголовному процессу, о котором было публично объявлено, "доказательств более чем достаточно".

Государственная полиция пока воздерживается от более подробных комментариев относительно выявленной сети производителей нелегальных сигарет. Однако она отмечает, что пытается установить все формы причастности, включая связь с организатором группы.

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