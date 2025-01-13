В воскресенье в горнолыжном регионе Франции Валь-д'Изер под лавину попали четверо мужчин, входивших в группу из шести эстонских лыжников, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на французское издание Le Monde.

По данным издания, лыжники двигались по горе, не имея соответствующего снаряжения.

Спасатели подтвердили AFP, что один из мужчин смог самостоятельно выбраться из-под снега, второго спасли они, но еще двое - 29-летний и 34-летний лыжники - погибли.

Французская метеорологическая служба выпустила предупреждение об опасности схода лавин в этом регионе из-за сильных ветров и свежего снега, которые наблюдались в последние дни.

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