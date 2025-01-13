В минувшее воскресенье сотрудник Службы неотложной медицинской помощи спас человека, оказавшегося в задымленном подъезде. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
По данным ГПСС, 12 января, около 23.00 на пульт дежурного поступил сигнал из волости Вецсаулес Бауского края, где в одном из двухэтажных домов загорелась квартира.
Позже оказалось, что загорелись вещи и крыша. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Медики "неотложки" прибыли на место происшествия раньше спасателей. В итоге, один из сотрудников скорой вывел пострадавшего из задымленного помещения, после чего мужчину госпитализировали.
Кроме того, спасатели эвакуировали из соседних квартир еще двух жильцов.
Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.