Рижское Восточное управление полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, этот человек подозревается в совершении тяжкого преступления.

Если вы знаете этого человека, а также можете сообщить, где он может скрываться, полиция просит сообщать по телефонам: 26392819 или 110. Также можно сообщать на мейл: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Fоtо: Valsts policija

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